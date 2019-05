Trump emploie les grands moyens contre le Mexique... et les valeurs autos chutent à Tokyo

Répercussions en Bourse

L'annonce par Donald Trump de tarifs douaniers sur les biens venus du Mexique a provoqué, à la Bourse de Tokyo, la chute des actions des constructeurs japonais, qui disposent d'usines sur place d'où ils exportent des véhicules vers les Etats-Unis.

Les grands groupes automobiles ont en effet multiplié lors de la dernière décennie les investissements au Mexique, profitant d'un accord commercial avantageux avec les Etats-Unis et d'une main d'oeuvre de qualité à bas coûts.

• Mazda souffre le plus. Le groupe ne possède aucune usine aux Etats-Unis, alors qu'il y vend quelque 300.000 véhicules par an, assemblés au Mexique (où il produit 180.000 voitures) et au Japon.

• Nissan, présent depuis 50 ans dans ce pays latino-américain, accuse également sur le coup.

• Toyota se maintient mieux.