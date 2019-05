Trump envisage de repousser les tarifs douaniers sur l'auto européenne

Le président américain Donald Trump reporterait jusqu'à six mois la décision sur les droits d'importation sur les voitures en provenance d'Europe et du Japon.

Plusieurs médias américains rapportent la nouvelle: Donald Trump envisagerait de repousser de six mois l'imposition des taxes douanières supplémentaires sur les importations dans le secteur automobile.

Les constructeurs automobiles ont été informés de ce report. Le ministère américain du Commerce Wilbur Ross a officiellement remis le 17 février à Donald Trump son rapport sur l'industrie automobile susceptible de déclencher une surtaxe des voitures importées et d'intensifier les tensions avec l'Europe. Le président républicain dispose depuis de 90 jours, soit jusqu'à samedi, pour rendre publique sa décision d'imposer ou non des tarifs douaniers supplémentaires sur les importations de voitures et d'équipements automobiles.