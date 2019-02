"Trump est un escroc, un raciste, un tricheur" (Michael Cohen)

Celui qui a été condamné en décembre pour fraude fiscale, parjure et infraction au code électoral affirme que Trump connaissait à l'avance les révélations de WikiLeaks sur sa rivale Hillary Clinton. "On s'est demandé si j'avais connaissance de preuves directes démontrant que M. Trump, ou son équipe de campagne, avait comploté avec la Russie. Je n'en ai pas. Je veux être clair. Mais j'ai des soupçons", a déclaré Michael Cohen.

Impeachement

Ce mercredi, les membres de la commission d'enquête de la Chambre devraient l'interroger sur les finances de l'Organisation Trump , pour laquelle il a travaillé pendant dix ans, les déclarations d'impôts du promoteur, les comptes douteux de sa fondation, un projet de construction à Moscou en 2016 et les 280.000 dollars qu'il a versés lors de la campagne à deux femmes, l'ancienne actrice pornographique Stormy Daniels et la playmate Karen McDougal , pour acheter leur silence sur leurs liaisons supposées avec le milliardaire.

L'ex-avocat a aussi déclaré: "Lors de conversations que nous avons eues durant la campagne, alors même que je négociais en Russie pour lui, il me regardait dans les yeux et me disait qu'il n'y avait aucun projet en Russie puis sortait et mentait aux Américains en répétant la même chose. À sa façon, il me disait de mentir."