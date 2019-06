Trump estime que Boris Johnson serait un "excellent" PM britannique

Donald Trump va effectuer à partir de lundi une visite de trois jours au Royaume-Uni. Il a fait part de sa préférence pour Boris Johnson dans la course à la succession de la Première ministre britannique Theresa May.

S'exprimant dans un entretien au tabloïd britannique The Sun paru samedi, Donald Trump dit penser que "Boris ferait du très bon travail".

"Je pense qu'il serait excellent", a-t-il ajouté à propos de l'ex-chef de la diplomatie britannique, fervent partisan du Brexit et en désaccord avec Theresa May sur cette question du divorce entre le Royaume-Uni et l'Union européenne.