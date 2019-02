Trump évoque encore un report de la deadline dans les négociations avec la Chine

Les discussions commerciales entre les USA et la Chine se passent bien, selon le président américain. Il pourrait même, dit-il, prolonger le délai donné aux négociateurs...

Le président Trump s'est montré optimiste sur l'avancée des négociations commerciales entre Washington et Pékin. Il s'est même calmé quant à l'échéance du 1er mars pour infliger de nouvelles surtaxes sur les produits chinois. Dans la foulée des propos optimistes du président US, Wall Street a fini en petite hausse et la Bourse de Tokyo a clôturé sa séance dans le vert .