Trump face à de nouvelles accusations sur ses liens avec Moscou

Selon le Washington Post, il n'existe aucun rapport détaillé des échanges que Trump a eus avec Poutine à cinq endroits différents au cours des deux dernières années. Certains républicains veulent en savoir plus.

Citant des anciens et actuels responsables gouvernementaux, le quotidien américain indique qu'il n'existe aucun rapport détaillé des échanges que Trump a eus avec Poutine à cinq endroits différents au cours des deux dernières années. A l'issue de l'une de ses rencontres avec le président russe, à Hambourg en 2017, le milliardaire républicain aurait même pris possession des notes de son interprète, lui demandant de ne pas partager aux autres membres de son administration la teneur de la conversation, écrit le quotidien.

Pour sa porte-parole Sarah Sanders, "l'article du Washington Post est si outrageusement inexact qu'il ne mérite même pas de réponse". "Les médias gauchistes ont gâché deux années à essayer de monter de toutes pièces un faux scandale de collusion" entre Moscou et l'équipe de campagne de M. Trump à l'élection présidentielle de 2016, a-t-elle ajouté.

Un agent de la Russie?

L'opposition démocrate s'est emparée de ces nouvelles informations, publiées au lendemain de la révélation, par le New York Times, de l'ouverture en 2017 d'une enquête du FBI pour savoir si le président américain travaillait pour le compte de la Russie. "L'an dernier, nous avons cherché à obtenir les notes ou le témoignage de l'interprète sur la rencontre privée des présidents Trump et Poutine. Les républicains ont voté non. Vont-ils nous rejoindre aujourd'hui", a tweeté Adam Schiff, nouveau président de la commission des affaires de renseignement de la Chambre des représentants.