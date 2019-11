Trump invité à se défendre au Congrès le 4 décembre

La commission des Affaires judiciaires de la Chambre américaine des représentants a invité ce mardi le président Donald Trump et ses avocats à assister à sa première audition le 4 décembre . Le tout dans le cadre de la procédure d'"impeachment", audition pendant laquelle seront interrogés comme témoins des experts en droit.

Le président de la commission, le démocrate Jerrold Nadler, a précisé dans un communiqué avoir envoyé un courrier à Donald Trump pour lui rappeler que les règles de la commission autorisent le président à assister à cette audition et ses avocats à poser des questions aux témoins.

Donald Trump est soupçonné par les démocrates d'avoir cherché à conditionner l'octroi d'une aide militaire à l'Ukraine et d'une visite à la Maison-Blanche du président ukrainien, Volodimir Zelenski, à l'ouverture d'une enquête sur les activités en Ukraine du fils de Joe Biden, l'un des rivaux potentiels de Trump à l'élection présidentielle de 2020. "Les témoignages et les documents que nous avons réussi à obtenir montrent un schéma qui est accablant et incontesté", a estimé Adam Schiff.