Trump lance sa campagne... et menace les migrants

Si le président américain a choisi la Floride pour donner le coup d'envoi de sa campagne ce n'est pas par hasard, ni parce que c'est dans le "sunshine state" que se trouve sa propriété de Mar-a-Lago. C'est surtout qu'il aura besoin d'empocher cet Etat-clé s'il espère rempiler à la Maison-Blanche. Or, les sondages ne sont pas très bons pour lui à un an et demi du scrutin. L'ancien vice-président Joe Biden, grand favori dans le camp démocrate, le devance en effet de 10 points dans un sondage Fox News réalisé à l'échelle nationale et publié le weekend dernier. Le sénateur Bernie Sanders, autre grosse pointure démocrate, y dispose, lui, d'une avance 9 points sur Trump.