Trump lance une guerre technologique, Pékin réplique

Des adversaires étrangers exploitent de façon croissante des vulnérabilités dans les services et les infrastructures technologiques de l'information et de la communication aux Etats-Unis.

Le géant chinois des télécoms a jugé que ce décret empiétait sur ses droits. "Restreindre les activités de Huawei aux Etats-Unis ne rendra pas ce pays plus sûr ni plus fort", a estimé le groupe chinois. "Cela ne fera au contraire que cantonner les Etats-Unis à des alternatives inférieures et plus coûteuses."