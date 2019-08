Trump, le Groenland et la guerrre froide en Arctique

Entre les Etats-Unis, la Russie et la Chine, la course à l'Arctique bat son plein.

Acheter le Groenland, ce serait "stratégiquement sympa". La déclaration de Donald Trump a pu passer pour farfelue, elle s'inscrit dans le contexte de guerre froide qui oppose les grandes puissance en Arctique. A la clé, outre la maîtrise stratégique de voies maritimes et de territoires, la présence d'hydrocarbures sous le l'océan et de minerais dans le sol groenlandais attise depuis longtemps les convoitises des Etats-Unis, de la Russie et de la Chine notamment.