Trump, le président aux fake news

Si, au début de son mandat, il ne relayait 'que' 4,9 fausses informations par jour, Trump a accéléré la cadence après son investiture, avec 16 fake news prononcées par jour en juin et juillet dernier.

Les domaines où le président américain prononce le plus de fausses informations sont ceux du commerce, des marchés financiers et l'emploi. Selon le Washington Post toujours, ces inexactitudes pourraient être dues à une "conception erronée" de l'économie de Donald Trump, qui utilise par exemple des superlatifs pour présenter un bilan économique de son mandat présidentiel. Il s'attribue des créations d'emploi qui datent d'avant son arrivée au pouvoir ou de décisions d'entreprises dans lesquelles il n'a eu aucun rôle. Trump met en avant son "succès incroyable" en termes de croissance d'emploi alors que celle-ci est plus lente que sous son prédécesseur Barack Obama.