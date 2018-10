Trump menace de fermer la frontière avec le Mexique

Donald Trump annonce son intention de déployer l’armée américaine et de fermer le frontière sud des USA si le Mexique n'essaie pas d'arrêter les grands groupes de migrants qui partent du Guatemala, du Honduras et du Salvador pour rejoindre les Etats-Unis.

Les marchés ont réagi avec un mouvement de repli des futures américains et une réaction notable du taux de change dollar américain/pesos mexicain.

→ "Je dois, dans les termes les plus forts, demander au Mexique d'arrêter cet assaut - et si je ne peux pas le faire, je ferai appel à l'armée américaine et fermerai de notre frontière sud! "