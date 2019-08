Trump met la Chine en garde contre un "Tienanmen" à Hong Kong

Le président américain Donald Trump a prévenu Pékin qu'une répression des manifestations de Hong Kong similaire à l'écrasement du mouvement de la place Tiananmen en 1989 compromettrait la conclusion d'un accord commercial entre les deux pays.

Je pense qu'il serait très difficile de conclure un accord s'ils exercent de la violence, (...) si c'est une autre place Tiananmen. Donald Trump président des Etats-Unis

Les manifestations se succèdent à Hong Kong depuis plus de deux mois et la Chine a récemment durci le ton, faisant redouter une répression comme celle de juin 1989 à Pékin, lorsque l'armée chinoise avait mis fin au mouvement pro-démocratie mené par des étudiants en faisant des centaines voire plus d'un millier de morts. Si une telle situation se répétait à Hong Kong, "je crois qu'il y aurait un sentiment politique énorme" qui porterait à "ne rien faire" dans le domaine des négociations commerciales avec la Chine, a déclaré Donald Trump devant des journalistes dans le New Jersey. Le président des Etats-Unis a de nouveau exprimé son souhait que la crise de Hong Kong ait une issue pacifique. "J'aimerais beaucoup voir cela résolu d'une manière humaine", a-t-il dit, appelant le président chinois Xi Jinping à négocier avec les contestataires.

Une issue pacifique

Donald Trump a fait ces déclarations alors que son principal conseiller économique, Larry Kudlow, a assuré dimanche matin que Washington et Pékin tentaient activement de remettre sur les rails les négociations pour mettre un terme à la guerre commerciale qui les oppose et agite les marchés. Des entretiens téléphoniques sont prévus pour les dix prochains jours, et s'ils sont fructueux, des négociations sino-américaines à un niveau plus élevé pourraient reprendre, a précisé M. Kudlow.

Alors que M. Trump était de plus en plus critiqué à Washington pour une position jugée trop prudente sur la crise de Hong Kong, l'administration américaine a haussé le ton depuis le milieu de la semaine. Les Etats-Unis sont "très préoccupés" par "les mouvements paramilitaires chinois" à la frontière avec Hong Kong et appellent la Chine à "respecter le haut degré d'autonomie" de l'ex-colonie britannique, a déclaré mercredi le département d'Etat. "Nous condamnons la violence et exhortons toutes les parties à faire preuve de retenue, mais restons déterminés dans notre soutien à la liberté d'expression et à la liberté de réunion pacifique à Hong Kong", a dit un porte-parole de la diplomatie américaine.

"Les Etats-Unis exhortent fermement Pékin à respecter ses engagements contenus dans la déclaration conjointe sino-britannique (de 1984, encadrant la rétrocession intervenue en 1997) afin de permettre à Hong Kong d'exercer un haut degré d'autonomie", a insisté le porte-parole américain.

