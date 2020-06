"Trump n'agit pas au nom du pays mais de sa base" dans l'affaire George Floyd

C'est avec un ton agressif, guerrier que Donald Trump réagit aux manifestations violentes qui secouent les États-Unis depuis le décès de George Floyd. Le président américain reste dans "sa logique habituelle", nous explique Tanguy Struye de Swielande (UCLouvain).

La pandémie de Covid-19, les 40 millions de chômeurs et la situation sociale explosive que traversent les États-Unis n'ont pas l'air d'effrayer le locataire de la Maison-Blanche. Comment expliquer ses déclarations tonitruantes et son attitude belliqueuse? Quelques éléments de réponse avec Tanguy Struye de Swielande, professeur de relations internationales à l'UCLouvain, spécialiste des États-Unis.

Comment qualifieriez-vous la communication de Donald Trump face au déferlement de colère consécutif au décès de l'Afro-Américain George Floyd lors d'un contrôle policier?

Donald Trump est dans sa logique habituelle d'agressivité et d'approche transactionnelle: "moi je suis le bon, vous êtes les mauvais". En même temps, il est entré dans une logique de campagne et cherche à mobiliser sa base. Comme par le passé, il se montre incapable de condamner des suprémacistes blancs alors qu'il condamne tout ce qui est de gauche et d'extrême gauche. En menaçant d'envoyer l'armée pour faire cesser les violences, il veut montrer à son électorat plutôt conservateur, pour lequel l'ordre est très important, qu'il prend les choses en main.

"Pour la première fois dans l'histoire des États-Unis, on a un président qui n'agit pas au nom du pays mais de sa base." Tanguy Struye Professeur de relations internationales UCLouvain

D'autres présidents américains ont-ils agi de manière similaire?

Si on prend tous les présidents de l'après-guerre froide, on constate qu'ils ont toujours montré de l'empathie face à ce genre d'incidents. Tout en étant fermes sur la violence, ils montraient systématiquement une volonté de discuter avec les communautés en question. Ce qui n'est absolument pas le cas de Donald Trump qui se trouve vraiment dans une logique d'opposition. Il est là pour diviser, certainement pas pour être conciliant et empathique. Finalement, il ne fait que confirmer l'approche qu'il a adoptée depuis trois ans.

À quelques mois des élections, sa stratégie n'est-elle pas risquée?

C'est très difficile à dire car on ne sait pas jusqu'où peuvent aller les débordements. En envoyant l'armée, l'image des États-Unis encaisserait clairement un coup et Trump jouerait très gros. Ça pourrait se retourner contre lui, notamment en entraînant la mobilisation en novembre des minorités qui ont en général plus de difficultés à aller voter. Au-delà, ça pourrait faire peur aux indépendants. Clairement, Trump cherche à renforcer sa base. Est-ce vraiment intelligent, dans la mesure où celle-ci ne l'a jamais lâché depuis trois ans?

Le candidat démocrate à la Maison-Blanche, Joe Biden, parvient-il exploiter la séquence en cours?

Il a été fortement présent, mais les médias ne l'ont pas tant montré. Il a rencontré des manifestants en rue, il est sorti pour aller discuter avec des maires, des religieux et des communautés. Il est beaucoup plus actif qu'on ne le croit. Il est beaucoup plus dans la logique d'un Obama, ou même d'un Bush, avec beaucoup plus d'empathie. Il est présent, mais les médias européens sont fortement concentrés sur Trump.

La communication du président est-elle différente en fonction des canaux?