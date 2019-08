Trump poursuit la guerre commerciale avec toujours plus de tarifs douaniers sur les produits chinois

Ketchup et clubs de golf

Les marchandises visées touchent un très large éventail de produits, notamment du secteur alimentaire (ketchup, viandes de boeuf découpées, saucisses de porc, fruits, légumes, lait, fromages, épices, glaces, etc). Certains articles de sport comme les clubs de golf, les planches de surf ou les vélos, des instruments de musique, des vêtements de sport, des meubles, de la vaisselle ou encore les chaises hautes pour enfants seront également surtaxés, selon la liste officielle. Des économistes du Peterson Institute for International Economics, basé à Washington, ont chiffré à 112 milliards de dollars la valeur des biens qui seront soumis à ces nouveaux droits de douane. La guerre commerciale, déclenchée par Donald Trump depuis plus d'un an et demi, s'est enflammée la semaine dernière avec l'annonce de tarifs douaniers supplémentaires sur la totalité des biens importés de Chine d'ici la fin de l'année. Plus de 250 milliards sur les quelque 540 milliards (montant de 2018) étaient jusqu'à présent surtaxés. Pékin devrait rétorquer en augmentant des tarifs douaniers sur 75 milliards de dollars de biens américains dont une partie le 1er septembre également.Plusieurs centaines d'entreprises et groupements professionnels américains ont exhorté mercredi l'administration Trump à repousser ses nouveaux droits de douane, estimant qu'ils allaient détruire des emplois et peser sur les consommateurs aux Etats-Unis. Mais vendredi, le président républicain, qui brigue un second mandat, a tourné en dérision ces entreprises. "Des entreprises faibles et mal dirigées blâment --et c'est bien vu-- ces petits tarifs plutôt qu'elles-mêmes pour mauvaise gestion... et qui peut vraiment leur en vouloir de faire ça? Ce ne sont que des excuses!", a-t-il tweeté.