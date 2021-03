Trump prépare son retour en grandes pompes... sur les réseaux sociaux

Selon son conseiller, l'ex-président américain Donald Trump devrait revenir sur les réseaux sociaux d'ici la fin du printemps, sans doute via une "plateforme non traditionnelle".

Ses sorties parfois assassines, souvent insolites, sur Twitter manqueront à certains, tandis que d'autres se réjouiront de son absence. Cela fait maintenant deux mois que Donald Trump a été banni du réseau social à l'oiseau bleu . Conséquence de ses nombreux tweets dans lesquels il affirmait corps et âme avoir gagné l'élection présidentielle, et ce malgré plusieurs recomptages des voix.

Après cette petite cure loin de ses 88 millions d'abonnés, voilà donc que l'ancien président préparerait son grand come-back sur les réseaux sociaux, dixit son principal conseiller Jason Miller. Interrogé lors d'un podcast de Mediaite, il a indiqué que l'équipe de Trump a eu des conversations continues "avec les deux plateformes de réseaux sociaux existantes (Twitter et Facebook, NDLR) et aussi potentiellement avec des nouvelles plateformes", depuis son éjection de Twitter et Facebook après les émeutes meurtrières au Capitole le 6 janvier.