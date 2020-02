Trump présente un budget aux airs de programme électoral

Le budget publié par l'administration Trump, à sept mois de l'élection présidentielle, a tout du programme de campagne, fondé sur des prévisions de recettes exagérément optimistes et faisant la part belle aux militaires, mais les plus pauvres verront les programmes d'aide se réduire comme peau de chagrin.

Quant à la rigueur budgétaire qui a été le mantra du parti républicain depuis des décennies, le Président républicain ne s'en embarrasse plus, et repousse l'équilibre à 2035, au lieu de 2030. "Ce Président destructeur et irrationnel nous offre un budget destructeur et irrationnel", a fustigé le démocrate John Yarmuth, président de la commission du budget de la Chambre des représentants.