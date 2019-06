Trump prête main-forte aux Brexiters

Le Président américain a entamé une visite d’État de trois jours à Londres. Une visite qui devrait contribuer à renforcer un peu plus la position de favori de Boris Johnson dans la course au leadership du parti conservateur.

En amont de sa visite d’État à Londres (Buckingham Palace lundi, Downing Street ce mardi), Donald Trump a largement soutenu celui qui a fortement contribué à la victoire du camp du Leave lors du référendum sur la sortie de l’Union européenne. Dans deux interviews au Sun et au Sunday Times, l’occupant conservateur de la Maison-Blanche a réaffirmé son soutien tacite à Boris Johnson dans la course au leadership du parti tory, qui déterminera le nom du nouveau Premier ministre, fin juillet. L’été dernier, il affirmait déjà que Johnson ferait un "excellent Premier ministre" .

Il a également distillé quelques conseils au futur occupant de Downing Street, qui devra, selon lui, se résoudre à adopter la manière forte dans les prochaines négociations – si l’UE accepte de les rouvrir –, quitte à opter pour un no deal en cas de blocage. Il a estimé que Theresa May a "laissé toutes les cartes" aux Européens depuis 2016 et jugé que le montant de la facture de sortie est trop élevé. "Si j’étais eux, je ne paierais pas 50 milliards de dollars (45 milliards d’euros). C’est un chiffre énorme", a-t-il asséné, sans entrer dans les détails techniques.