Trump refuse que la Maison-Blanche soit prioritaire pour la vaccination

La campagne de vaccination contre le coronavirus commence cette semaine aux États-Unis. Le personnel de la Maison-Blanche est prioritaire, mais Donald Trump veut retarder le processus.

L'actuel Président américain Donald Trump et certains de ses plus proches collaborateurs, tels que son vice-président Mike Pence, devaient être les premiers à recevoir le vaccin contre le Covid-19 développé par Pfizer et BioNTech, et ce dès les prochains jours. Le but: assurer la "continuité du gouvernement" en ces temps de pandémie.

C'était sans compter sur l'opinion du Président lui-même, qui a demandé dimanche soir un "ajustement" à ce sujet. "Les gens travaillant à la Maison-Blanche devraient recevoir le vaccin plus tard dans le programme, à moins que cela ne soit spécifiquement nécessaire", a-t-il ainsi écrit sur Twitter, alors qu'il aurait pu être vacciné ce lundi.

Rappelons que Donald Trump a déjà contracté le virus et a été hospitalisé pendant trois nuits au début du mois d'octobre. Plusieurs représentants de la Maison-Blanche ont eux aussi été contaminés par le passé. On ignore par ailleurs si le Président élu Joe Biden, la vice-présidente élue Kamala Harris et d'autres membres de l'équipe de transition démocrate se verront proposer des vaccins.

Une vaste campagne qui débute

Cette nouvelle arrive peu après que la Food and Drug Administration (FDA) américaine a autorisé vendredi l'utilisation du vaccin développé par Pfizer et BioNTech aux États-Unis. Les États-Unis sont le sixième pays à approuver le vaccin de l'alliance américano-allemande, après le Royaume-Uni, le Canada, Bahreïn, l'Arabie saoudite et le Mexique. L'Agence européenne du médicament devrait rendre son avis d'ici fin décembre.

50 millions d'Américains Le gouvernement américain a précommandé 100 millions de doses du vaccin, de quoi vacciner 50 millions de personnes dans un premier temps.

Le gouvernement américain a commandé 100 millions de doses de ce vaccin à l'avance, de quoi vacciner 50 millions d'Américains. De grandes quantités de vaccin arriveront lundi dans 145 centres du pays, lançant une vaste campagne de vaccination après des préparatifs express durant le week-end. Pfizer indique que 20 avions transporteront ses vaccins chaque jour. "Les vaccins sont expédiés et en chemin", s'est félicité dimanche Donald Trump sur Twitter. Le gouverneur du Kentucky, Andy Beshear, a affirmé de son côté que son État, situé dans l'est des États-Unis, serait le premier à vacciner des Américains, moins de 72 heures après que le vaccin Pfizer-BioNTech a reçu le feu vert des autorités sanitaires américaines.

