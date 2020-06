Trump s'en prend à Biden lors de son premier meeting, saboté par TikTok

Assurant être dans une forme éclatante, le président américain s'est en pris avec virulence à son adversaire démocrate Joe Biden , qualifié de "marionnette" à la fois de "la gauche radicale" et de la Chine, et présenté comme un politicien n'ayant "jamais rien fait" en un demi-siècle de carrière à Washington.

Dans un discours décousu de près de deux heures, Donald Trump s'est posé en défenseur de "la loi et l'ordre" et a appelé les Américains à se rendre aux urnes le 3 novembre pour lui assurer un deuxième mandat de quatre ans.

Piégé par TikTok?

Mais la salle qui devait consacrer ce retour en fanfare n'était pas pleine, loin s'en faut . Et les nombreuses rangées de sièges vides n'ont pas contribué à donner l'image d'un candidat ayant su trouver un deuxième souffle. Son directeur de campagne, Brad Parscale, a reconnu que les chiffres étaient en-deçà des espérances, désignant comme responsables les "manifestants radicaux" et "une semaine de couverture médiatique apocalyptique". Une première brève allocution du président, initialement prévue en dehors de la salle pour les malchanceux qui n'y auraient pas accès, a été annulée à la dernière minute.

D'après l'agence Bloomberg, le président a été victime d'un mouvement sur le réseau social TikTok où des utilisateurs auraient réservé des places pour le meeting, sans avoir jamais l'intention de s'y rendre . Le mot d'ordre aurait débuté dans la sphère K-Pop et a, entre autres, été amplifié par Daniel Elijah et ses 435.000 abonnés sur la plateforme chinoise.

Steve Schmidt, un stratège ayant travaillé pour George W. Bush et John McCain a affirmé sur Twitter que sa fille de 16 ans et ses amis avaient des centaines de tickets. "Vous vous êtes fait avoir par les ados américains."

"Ralentissez le dépistage"

Le président de la première puissance mondiale a estimé que les tests étaient "une arme à double tranchant": "Quand on fait ce volume de dépistage, on trouve plus de gens, on trouve plus de cas". Et, dans la foulée, il a ajouté sur un ton semble-t-il ironique: "Alors j'ai dit 'Ralentissez le dépistage'".