Trump s'en prend avec virulence au renseignement américain

Bien sûr, ce n'est pas la première fois que Donald Trump s'en prend aux grandes agences fédérales . Mais cette fois, sa rafale de tweets se distingue par un ton particulièrement agressif et ironique.

"Les membres des services de renseignement semblent être extrêmement passifs et naïfs concernant les dangers que représente l'Iran. Ils ont tort!", a twitté Donald Trump.

Quelle mouche a donc piqué Donald Trump pour qu'il emploie un ton si agressif? Il avait été contredit par ces derniers sur plusieurs axes majeurs de sa politique étrangère. particulièrement agressif et ironique. Syrie, Corée du Nord, Iran: mardi devant le Sénat, Gina Haspel, directrice de la CIA, et Dan Coats, directeur du renseignement, tous les deux nommés par Donald Trump, avaient dressé un tableau des grandes menaces mondiales reflétant un désaccord marqué avec l'analyse du locataire de la Maison Blanche.

"Quand je suis devenu président, l'Iran causait des problèmes dans tout le Moyen-Orient et au-delà. Depuis notre retrait du terrible accord sur le nucléaire iranien, ils sont TRES différents, mais restent une source potentielle de danger et de conflit" poursuivait Trump. "Méfions-nous de l'Iran. Les membres des services de renseignement devraient peut-être retourner à l'école!"

Trump a lui évoqué "une bonne chance" d'aboutir à la dénucléarisation. "Les relations entre les Etats-Unis et la Corée du Nord n'ont jamais été aussi bonnes." "Pas de tests, rapatriement des dépouilles (de soldats américains morts durant la guerre de Corée, NDLR), retour des otages", a-t-il ajouté, réaffirmant sa volonté de rencontrer une nouvelle fois le leader nord-coréen Kim Jong Un, après leur premier sommet de Singapour en juin 2018.

Signe du malaise provoqué par certaines positions de Donald Trump jusque dans les rangs des plus fidèles républicains, le chef du Sénat, Mitch McConnell, a présenté cette semaine un amendement soulignant qu'Al-Qaïda, le groupe Etat islamique et "leurs associés en Syrie et en Afghanistan continuent de représenter une menace sérieuse" pour les Etats-Unis.