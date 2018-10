Trump se démène pour garder un Congrès républicain

Dans une semaine auront lieu les élections de mi-mandat, cruciales pour le contrôle du Congrès américain.

C’est un Donald Trump gonflé à bloc qui a sillonné le pays pour galvaniser ses troupes ces dernières semaines. Sa campagne pour soutenir les républicains aux élections de mi-mandat l’a mené du Nevada en Pennsylvanie, en passant par le Kentucky, le Minnesota ou encore le Kansas. Même l’ouragan Michael, au début du mois, ne l’aura pas fait dévier de sa course, ce qui lui avait d’ailleurs valu une volée de bois vert de la part de nombreux éditorialistes du pays.

Il faut dire que l’enjeu du scrutin est crucial pour le Président américain. Si les démocrates devaient reprendre le contrôle de la Chambre des représentants à l’issue des élections du 6 novembre – un scénario tout à fait plausible au vu des sondages et des précédents historiques – ils lui mèneront la vie dure au cours de deux prochaines années. Et ils ne feront sans doute pas qu’essayer de l’empêcher de concrétiser ses projets. L’ouverture d’enquêtes parlementaires sur ses agissements et ceux de son entourage pourraient très vite défrayer la chronique.

Trump s’était déjà démené pendant les primaires. Il avait volé au secours de pas mal de ses poulains qui étaient mis à mal par des rivaux républicains moins enclins qu’eux à soutenir les politiques présidentielles. La grande majorité des candidats ayant bénéficié de son soutien avaient fini par s’imposer et décrocher leur ticket pour les "midterms". Le 6 novembre, lorsqu’ils devront affronter les démocrates, la dynamique sera différente.

Villes et campagnes

Mais le président Trump en est convaincu: il est l’atout choc des candidats républicains et il ne serait nullement responsable d’une éventuelle débâcle, comme il l’avait affirmé le 17 octobre dernier à l’agence de presse Associated Press. La plupart des commentateurs politiques américains s’accordent pour dire que le facteur Trump devrait effectivement sourire aux républicains du Sénat où plusieurs scrutins clés se tiendront dans des États ruraux, acquis à sa cause.

Le facteur Trump devrait sourire aux républicains du Sénat.

Par contre, à la Chambre, où l’issue des élections dépendra surtout de ce qui se passera dans les zones urbaines, les politiques clivantes et la personnalité hors norme du président pourraient jouer de mauvais tours aux candidats républicains et faire basculer la majorité. C’est en tout cas ce qui ressort des derniers sondages. Reste également à voir quel impact auront l’affaire des colis piégés et la tuerie de samedi matin dans une synagogue de Pittsburgh sur le vote des électeurs.

La plupart des candidats républicains sortis vainqueurs des primaires ont en tout cas choisi de se ranger derrière leur président. S’il s’est attiré les foudres de certains républicains avec ses politiques anti-immigration et son protectionnisme exacerbé, il a par contre fait l’unanimité dans son camp en baissant l’impôt des sociétés, en abrogeant toute une série de régulations financières et environnementales datant de l’ère Obama. Sans parler des deux juges conservateurs qu’il a nommés à la Cour suprême des Etats-Unis. Les critiques acerbes qui avaient fusé dans certains milieux conservateurs pendant la campagne présidentielle de 2016 et les moues horrifiées qui avaient marqué le début du mandat de Trump se sont dès lors faites de plus en plus rares.

Popularité inégale

Si certains élus républicains se sont montrés moins regardants au fil du temps, c’est aussi parce que Trump a continué à jouir d’une belle popularité auprès de ses électeurs. À l’heure actuelle, à peine 40% des Américains se disent satisfaits de leur président, selon un récent sondage Gallup. Mais, dans les rangs républicains, le taux de popularité de Trump grimpe à 89%. Ce qui ne veut pas dire que certains républicains n’ont pas pris leurs distances pendant la campagne. Ils l’ont fait sans faire de vagues. Ils ont axé leur message autour de questions locales, ou ils se sont tournés vers d’autres poids lourds du parti pour appuyer leur candidature.