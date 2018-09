Trump se rend à son club de golf pendant les funérailles de John McCain

John McCain incarnait une tradition politique radicalement opposée à celle de Donald Trump. "Héros américain", fils et petit-fils d'amiraux, il avait été prisonnier et torturé pendant la guerre du Vietnam, avant d'entamer une carrière de 35 ans au Congrès.

Malgré toutes nos différences et le temps passé à nous combattre, je n'ai jamais tenté de cacher, et je pense que John l'a finalement compris, l'admiration profonde que j'avais pour lui.

L'actuel président a affiché son détachement, voire son mépris à l'égard de ces cérémonies en se rendant au même moment dans l'un de ses clubs de golf près de la capitale. C'est coiffé d'une casquette portant ce slogan "rendre à l'Amérique sa grandeur" que le magnat de l'immobilier a affiché sa distance en quittant la Maison Blanche pour sa partie de golf, son sport favori. Il avait délégué à la cathédrale son plus proche collaborateur , le général John Kelly ainsi que son ministre de la Défense Jim Mattis et son conseiller à la sécurité nationale John Bolton.

De "meilleurs" présidents

L'ancien sénateur républicain et ancien prisonnier de guerre au Vietnam a fait d'eux de "meilleurs" présidents, ont affirmé Barack Obama et George W. Bush dans leurs éloges funèbres de de M. McCain, connu pour son anticonformisme et pour sa capacité à transgresser les clivages politiques.

Les discours de Bush et Obama contenaient des critiques à peine voilées de Donald Trump. "Notre vie publique peut paraître petite, méchante et mesquine, porteuse d'insultes et de suffisance", a dit Barack Obama. "C'est une politique qui se prétend courageuse et ferme mais qui est basée sur la peur", a-t-il ajouté.