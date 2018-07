Trump soutient Poutine face aux accusations d'ingérence

Le premier sommet entre le président des Etats-Unis et son homologue russe a été jugé "très réussi". Aucune décision majeure n’a été prise. La relation entre les deux hommes est au beau fixe, alors que Donald Trump n’a de cesse de prendre ses distances avec ses "alliés" européens.

Le président de Russie Vladimir Poutine et celui des Etats-Unis, Donald Trump , ont eu un tête à tête de plus de deux heures lundi à Helsinki. Ils ont parlé de Syrie, de commerce, de pétrole, d’armes nucléaires, de Chine. La question de l’Ukraine a été évitée.

Vladimir Poutine a jugé ces pourparlers "très réussis et très utiles", ajoutant que les services secrets américains et russes collaboraient bien dans plusieurs dossiers. Pour lui, il n’y a "aucune raison objective" aux difficultés des relations entre les deux pays. Il a jugé les accusations d’interférence dans la présidentielle américaine de "non-sens". Il est aussi revenu sur les rumeurs de dossiers compromettants contre Trump "d’absurdité". "Sortez-vous ces idioties de la tête", a-t-il dit aux journalistes. Pour rappel, le site américain Buzzfeed avait affirmé en 2017 que le Kremlin détenait un "kompromat" sur des relations éventuelles entre Trump et des prostituées lors d’un voyage à Moscou.