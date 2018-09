Trump soutient son candidat à la Cour suprême malgré les accusations

Le magistrat conservateur de 53 ans, accusé d'une agression sexuelle remontant au début des années 1980 , a été mis en cause dimanche par une seconde femme pour des faits censés s'être déroulés à l'université. Dans les deux cas, il nie vigoureusement.

A quelques semaines d'élections législatives à haut risque pour l'exécutif, ces témoignages pourraient faire dérailler la confirmation du juge Kavanaugh et infliger du même coup un sérieux camouflet au président Trump. Mais pour l'instant, le milliardaire républicain s'accroche à son candidat.

"Une grande injustice"

Le juge Kavanaugh risque selon lui d'être victime d'une "grande injustice". La veille, une ancienne connaissance du juge, Deborah Ramirez, 53 ans, a déclaré dans le magazine New Yorker que, lors d'une soirée arrosée à l'université de Yale, dans les années 1980, Brett Kavanaugh avait sorti son sexe devant elle, la contraignant à le toucher alors qu'elle le repoussait. Cela "n'a pas eu lieu", a réagi l'accusé. "C'est du dénigrement pur et simple". Mais ce témoignage tombe au plus mal.