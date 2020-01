Trump tente de parer les nouvelles révélations de Bolton

Le New York Times a publié de nouveaux extraits du livre de l'ancien conseiller à la sécurité nationale John Bolton compromettants pour le président Trump. Cette fois, il s'agit de son penchant pour les autocrates.

Dimanche soir, le New York Times a commencé à répondre à ces questions. Le grand quotidien américain a rapporté, en effet, que l'ancien conseiller affirme dans ce manuscrit que Donald Trump lui avait bien dit , en août, que le gel d'une aide militaire cruciale à l'Ukraine ne serait levé qu'en échange de garanties de Kiev sur l'ouverture d' enquêtes contre Joe Biden et son fils Hunter.

John Bolton était connu pour ses positions va-t-en-guerre en diplomatie. Mais l'ex-conseiller a cette fois lâché une bombe sur la scène politique américaine. Depuis qu'il a été limogé en septembre par Donald Trump en raison de leurs désaccords sur la politique étrangère, les plus folles rumeurs circulaient sur ses intentions: allait-il régler ses comptes? Qu'allait-il raconter dans son livre, à paraître le 17 mars ?

D'après un nouvel extrait du livre de John Bolton, toujours publié par le New York Times, l'ancien conseiller à la sécurité nationale de la Maison-Blanche s'est inquiété, en 2019, auprès du ministre américain de la Justice Bill Barr, de la tendance du président américain à accorder des faveurs à des technocrates.

Cette conversation souligne le fait que le malaise à propos du goût apparent de M. Trump pour les dirigeants autoritaires existait aussi parmi certains des plus hauts membres de son gouvernement

dirigeants turc et chinois

Toujours selon le manuscrit, Barr a répondu qu'il était également inquiet de l'influence exercée par le président américain sur des enquêtes en cours aux États-Unis contre des entreprises basées en Turquie et en Chine.

Cette conversation "souligne le fait que le malaise à propos du goût apparent de M. Trump pour les dirigeants autoritaires, longtemps exprimé par des experts et par ses opposants, existait aussi parmi certains des plus hauts membres de son gouvernement", souligne le New York Times.

La défense de Trump contre-attaque

Les affirmations explosives de John Bolton ont brouillé la défense du président, ce lundi, lors de la reprise de son procès en destitution devant le Sénat américain. Les avocats de Donald Trump ont tenté de reprendre l'offensive. Ils n'ont pas manqué de se lancer dans une attaque en règle contre l'ancien vice-président démocrate Joe Biden, son possible rival à l'élection présidentielle du 3 novembre prochain.

Rappelons que le milliardaire républicain fait l'objet de cette procédure historique d'impeachment notamment pour avoir demandé à l'Ukraine d'enquêter sur Joe Biden et sur les affaires de son fils Hunter dans ce pays gangrené par la corruption.