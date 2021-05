Trump toujours persona non grata sur Facebook

L'ex-président des États-Unis Donald Trump reste interdit de publication sur Facebook , a décidé le comité de surveillance des contenus du réseau social ce mercredi. Le 45e locataire de la Maison-Blanche demeure banni de la plateforme, alors qu'elle constituait l'un de ses moyens favoris pour atteindre ses partisans et provoquer ses opposants.

Quatre personnes avaient perdu la vie au cours de cet assaut mené par des milliers d'émeutiers radicaux convaincus d'une falsification de l'issue du scrutin. Le bâtiment abritant le Congrès n'avait plus été la cible d'une attaque de cette ampleur depuis 1814 pendant la guerre anglo-américaine.

Moyen d'expression favori

Le milliardaire républicain a également été banni du réseau social Twitter. Alors que pendant sa campagne électorale de 2015-16 et au cours de son mandat de président, il a utilisé les médias sociaux pour insulter ses rivaux, annoncer des décisions politiques majeures et animer la conversation nationale, Donald Trump doit aujourd'hui se contenter de publier des communiqués de presse et de donner des interviews à des chaînes de télévision conservatrices.