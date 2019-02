Trump très attendu sur l'état de l'Union

L'allocution du président Trump, programmée pour 21 heures (3 heures en Belgique), était initialement prévue le 22 janvier dernier. Mais, la présidente de la Chambre des représentants, la démocrate Nancy Pelosi, avait reporté l'événement pour cause de shutdown, suscitant la colère du président républicain.

Entre-temps, Trump a accepté de rouvrir les administrations fédérales qui avaient été partiellement fermées, donnant au Congrès jusqu'au 15 février pour trouver une solution acceptable sur la question du mur qu'il veut construire à la frontière mexicaine. Les commentateurs politiques y ont vu une victoire de Pelosi. Ce mardi soir, elle sera juste derrière Trump lorsqu'il s'adressera aux élus et à la Nation. Au-delà de ce détail anecdotique, que faut-il savoir au sujet de ce discours?

Un moment critique

→ Les démocrates ont repris le contrôle de la Chambre des représentants le mois dernier et ils sont gonflés à bloc comme l'atteste leur opposition farouche au mur.

→ Ils vont également lancer plusieurs enquêtes parlementaires sur les agissements de Trump et de ses proches. Ils en ont déjà ouvert une sur les habilitations de sécurité à la Maison-Blanche et attendent avec impatience les conclusions de l'enquête du procureur spécial Robert Mueller dans l'affaire du Russiagate. Des conclusions qui pourraient déboucher sur une procédure de destitution.