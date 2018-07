Trump tweete, les cours du pétrole plongent

Les cours du pétrole plongent en Asie après les déclarations de Donald Trump. Le président US a assuré que le roi Salmane d'Arabie saoudite a accepté sa demande d'augmenter la production d'or noir.

"Viens de parler avec le roi Salmane d'Arabie saoudite et lui ai expliqué que, en raison des tensions et dysfonctionnements en Iran et au Venezuela, je demande que l'Arabie saoudite augmente la production de pétrole, peut-être de 2.000.000 de barils, pour combler la différence", a tweeté Trump, ajoutant: "Les prix sont trop hauts! Il est d'accord".