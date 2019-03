Trump va reconnaître la souveraineté d'Israël sur le Golan

Le plateau du Golan est un territoire syrien occupé et administré par Israël depuis la guerre des Six Jours en 1967, puis annexé unilatéralement en 1981. Cette annexion n'a pas été reconnue par la communauté internationale et a été considérée par le Conseil de Sécurité comme étant "nulle et non avenue et sans effet juridique sur le plan international". La région abrite environ 30.000 Israéliens et 22.000 Druzes, communauté arabophone dont de nombreux membres se considèrent comme syriens.