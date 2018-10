Trump va réduire l'aide au Guatemala, au Honduras et au Salvador

Le président américain Donald Trump reproche au Guatemala, au Honduras et au Salvador de ne pas être capables "d'empêcher les gens de quitter leur pays pour entrer illégalement aux Etats-Unis". Par conséquent, il veut réduire leur aide.

Donald Trump a annoncé ce lundi que les Etats-Unis allaient réduire l'aide allouée au Honduras, au Salvador et au Guatemala , déplorant que ces pays n'aient pas été capables "d'empêcher les gens de quitter leur pays pour entrer illégalement aux Etats-Unis".

Plus tôt dans la journée, il a "alerté" l'armée et les gardes-frontière avant l'arrivée de la "caravane" de migrants, une urgence "nationale" selon lui. Il a accusé dans un tweet l'armée et la police mexicaine d'être "incapables" d'arrêter les milliers de migrants, majoritairement Honduriens, en route vers les Etats-Unis.