Trump veut rendre infernal le mandat de Biden

En politique internationale

• Une opération en Iran. À deux mois de la fin de son mandat, Donald Trump a envisagé d '"agir" contre un site nucléaire iranien , selon le New York Times. Il aurait demandé notamment au vice-président Mike Pence, au secrétaire d'Etat Mike Pompeo et au chef d'état-major Mark Milley les "options pour agir contre" ce site "dans les prochaines semaines", alors qu'un rapport de l'Agence internationale de l'énergie atomique indique que Téhéran continuait d'accumuler de l'uranium.

Sur le sol américain

• Forages en zone protégée. Le gouvernement de Donald Trump a lancé la procédure de vente de concessions pétrolières et gazières dans une zone protégée de l'Arctique . L'opération pourrait donc se faire avant l'investiture de Joe Biden, qui a promis de protéger cette région côtière du nord-est de l'Alaska où vivent des ours polaires, des loups et des caribous. Trump veut y autoriser des forages, conformément à un texte voté fin 2017 par le Congrès américain.

La fédération regroupant les principales sociétés du secteur se réjouit. Mais ce genre de procédure prend en général de trois à quatre mois . Les textes devront bien passer par la nouvelle administration de Biden et les organisations environnementales sont prêtes à mener une bataille juridique . Goldman Sachs et Wells Fargo ont indiqué qu'elles refuseraient de financer les forages pétroliers dans l'Arctique. Bras de fer en perspective...

• Lutte contre le Covid. Alors que les États-Unis sont déjà le pays le plus touché au monde par la pandémie de Covid-19, "plus de personnes risquent de mourir si on ne se coordonne pas" avec Donald Trump, a prévenu Joe Biden. A l'approche de la Thanksgiving, le 26 novembre, Trump se tait alors que le prochain président plaide pour qu'il n'y ait pas de rassemblement de plus de 10 personnes dans les maisons ainsi que pour un port du masque généralisé. Le démocrate pointe aussi l'urgence de déjà préparer la distribution des futurs vaccins, sous peine d'accuser un retard "d'un mois, un mois et demi."