Trump veut renforcer la sécurité dans les écoles

Nicolas Cruz est l’auteur du pire massacre dans une école américaine depuis celui de Sandy Hook en 2012, où vingt enfants et six adultes avaient été tués. Il est entré dans le lycée Stoneman Douglas de Parkland armé d’un fusil d’assaut, un AR-15, équipé de nombreuses munitions. Une alarme incendie s’est déclenchée, semant le chaos. Douze personnes ont été tuées à l’intérieur du lycée, deux juste devant, une dans la rue et deux autres ont succombé à leurs blessures à l’hôpital. Les victimes sont des adultes et des élèves.