Trump veut s'appuyer sur la justice pour démanteler l'Obamacare

Le ministère de la Justice a annoncé lundi soir qu'il soutenait la position d'un juge du Texas, Reed O'Connor, qui remet totalement en cause ce système imposé de haute lutte par l'ancien président démocrate. Ce jugement faisant suite à une plainte de plusieurs Etats conservateurs est actuellement suspendu du fait d'un appel. Et l'affaire devrait selon toute vraisemblance être portée devant la Cour suprême.

En parlant de l'entièreté des fondements juridiques, l'administration américaine affiche une position encore plus dure qu'auparavant, le caractère inconstitutionnel de cette loi n'ayant jusqu'ici été évoqué que pour certaines parties.

La santé, un enjeu majeur pour 2020

Les principaux reproches des Républicains adressés à l'Obamacare concernent la hausse d'impôts que la réforme entraîne ainsi que la perte de liberté des Américains à cause de l'obligation de souscription. Depuis janvier 2017, la réforme chère au prédécesseur de Donald Trump est au coeur des discussions politiques américaines. Partisans et opposants se déchirent sur ce système bien que les défenseurs soient plus nombreux. Aux élections de mi-mandat en novembre 2018, huit Américains sur dix défendaient l'Obamacare.