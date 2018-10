Trump veut signer le nouvel accord Alena fin novembre

La veille, Washington et Ottawa s’étaient finalement mises d’accord, à une demi-heure de l’expiration du dernier délai permettant d’assurer que le nouvel Alena puisse être signé par le président mexicain sortant, Enrique Pena Nieto, qui cédera sa place le 1er décembre à Andres Manuel Lopez Obrador, bien plus critique à l’égard de Washington. La Maison-Blanche a d’ailleurs immédiatement transmis le texte au Congrès pour pouvoir respecter le délai de 60 jours imposé entre le moment où le Congrès reçoit le texte et celui où le Président des Etats-Unis peut le signer.

Filière laitière canadienne

Les Etats-Unis et le Mexique étaient déjà parvenus à un accord fin août, mais les discussions se sont avérées bien plus compliquées entre les Américains et les Canadiens. En échange d’une plus grande ouverture du marché canadien aux produits laitiers américains – ce à quoi s’opposait Ottawa –, les Etats-Unis ont accepté de maintenir le système de règlements des différends qui était en vigueur dans l’Alena et dont Washington ne voulait plus. L’accord garantit notamment aux Américains un accès additionnel de 3,6% au marché laitier canadien et élimine les barèmes de prix canadiens pour plusieurs produits laitiers.