Trump veut une défense antimissile dans l'espace

Donald Trump s’exprimera vers 17 heures (heure belge) depuis le siège du Pentagone. Cela faisait près d’un an que la nouvelle stratégie définie dans un document de plus de 80 pages, dont plusieurs médias américains ont déjà reçu une copie, était attendue. Le Pentagone y appelle à investir dans l’élaboration de nouveaux systèmes permettant d’intercepter les missiles les plus sophistiqués depuis l’espace ou au moment de leur lancement pour ceux dont la technologie est moins avancée.