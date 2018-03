Trump vire son secrétaire d'Etat Rex Tillerson... sans lui en parler

Trump écarte son chef de la diplomatie Rex Tillerson et le remplace par le patron de la CIA Mike Pompeo. A sa place, la président américain nomme Gina Haspel, première femme à la tête de la CIA.

Dans un tweet matinal dont lui seul a le secret, Donald Trump a annoncé le départ de son chef de la diplomatie (ministre des Affaires étrangères) Rex Tillerson, dont il a été reporté par un haut responsable qu'il n'avait pas parlé à Trump et qu'il ignorait les raisons de son limogeage. Il sera remplacé par l'actuel directeur de la CIA, Mike Pompeo. Ce dernier va être remplacé à la tête de l'agence de renseignement par Gina Haspel, qui devient ainsi la première femme à en devenir la directrice.

Des rapports ont fait surface sur une brouille entre Trump et Tillerson, 65 ans, qui avait quitté son poste de directeur général d'Exxon Mobil pour prendre la tête de la diplomatie américaine à l'arrivée de Donald Trump à la Maison blanche en janvier 2017. "Le secrétaire (d'Etat) n'a pas parlé avec le président ce matin et il ignore les raisons, mais il est reconnaissant d'avoir pu servir, et continue à penser que servir le public est une tâche noble qu'il ne faut pas regretter", a déclaré Steve Goldstein, un haut responsable du département d'Etat.