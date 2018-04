Trump voit un accord possible avec Macron sur l'Iran

Mais à la sortie de son rendez-vous avec le président Macron dans le bureau Ovale, Donald Trump s'est montré plus nuancé, signalant qu'une position commune avec la France pouvait être trouvée d'ici deux semaines et le rendez-vous donné aux signataires européens de l'accord avec l'Iran pour revoir le texte.

Le 12 mai en point de mire

Le chef de l'Etat français propose depuis plusieurs mois d'adopter de nouvelles sanctions contre les activités balistiques de l'Iran et son rôle dans la région. Emmanuel Macron a ainsi appelé à inscrire la question de l'Iran dans "les défis de la région". "Nous partageons un objectif commun qui est d'éviter une escalade et d'éviter qu'il y ait une prolifération nucléaire dans la région, la question c'est de savoir quel est le meilleur chemin", a-t-il déclaré.

Dans la foulée des dernières déclarations de Donald Trump, l'entourage du chef de l'Etat français s'est efforcé de minimiser les divergences entre Paris et Washington. "Nous savions que le sujet était sensible et parmi les priorités de cette visite d'Etat", a-t-on indiqué. "Nous avançons pour défendre les positions françaises et européennes qui ne sont pas incompatibles selon nous avec les préoccupations américaines".