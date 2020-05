Twitter rappelle Donald Trump à l'ordre

Au-delà de Twitter et Facebook

On sait que les réseaux sociaux sont le terrain de jeu de prédilection de Trump et à l'approche des élections, les armes s'aiguisent et se diversifient.

Des études montrent que la génération Z (18-23 ans) et les Millenials (24-39 ans) représentent plus de 35% de l'électorat américain. Mais pour ces jeunes, les traditionnels Facebook et Twitter sont has been. L'équipe électorale du président candidat à sa réélection met donc aussi le paquet sur Snapchat: le nombre d'abonnés au compte de Donald Trump a triplé en huit mois, pour atteindre les 1,5 million. Du côté de Joe Biden, on ne communique pas le nombre d'abonnés. Le compte du président relaie notamment un des meetings du candidat dans le Wisconsin ainsi que des vidéos plus légères, moquant ouvertement les gaffes de son rival, destinées à être partagées massivement. L'ancien vice-président d'Obama, lui, s'affiche sans cravate et avec ses emblématiques lunettes Aviator, que les utilisateurs peuvent essayer virtuellement grâce à un filtre spécial.