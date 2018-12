USA: les créations d'emplois inférieures aux attentes

Les salaires ont, quant à eux, enregistré une hausse de 0,2% par rapport au mois d'octobre, en deçà des attentes (0,3%). Et sur un an, la croissance des salaires s'est accélérée à 3,1%, soit un rythme bien supérieur à celui de l'inflation.

Cette statistique mensuelle du département du Travail, l'une des plus suivies et attendues, tombe alors que la Bourse connaît de nouvelles turbulences et que la courbe des rendements s'est partiellement inversée, faisant craindre une récession.