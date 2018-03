USA: les créations d'emplois largement au-dessus des attentes

Les créations d'emplois ont bondi aux Etats-Unis en février à leur plus haut niveau en un an et demi dépassant largement les prévisions des analystes tandis que le taux de chômage est resté stable à 4,1% . L'économie américaine en pleine forme, dopée notamment par les réductions d'impôts aux entreprises, a créé 313.000 emplois nets en données corrigées des variations saisonnières. Les analystes tablaient sur 210.000 nouvelles embauches.

Chiffres révisés à la hausse

Le secteur de la production de biens a affiché 100.000 nouvelles embauches, un sommet depuis plus d'un an dont 61.000 pour le secteur du bâtiment et 31.000, un chiffre solide, pour les industries manufacturières. Le commerce de détail enregistre aussi un très bon score avec plus de 50.000 créations d'emplois qui compensent les mauvaises performances de décembre.