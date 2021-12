Un allié de Trump porte plainte contre la commission qui enquête sur l'assaut du Capitole

Après avoir refusé de témoigner dans l’enquête sur l’assaut du Capitole, Mark Meadows, le plus proche conseiller de Donald Trump, attaque la commission parlementaire.

L'ancien chef de cabinet de Donald Trump a porté plainte, mercredi devant une cour fédérale de Washington, contre Nancy Pelosi , la présidente démocrate de la Chambre des représentants, et la commission parlementaire censée faire la lumière sur l'assaut du Capitole. Cette dernière l'avait menacé de poursuites après son refus de témoigner dans l'enquête.

La plainte cible dix personnes, dont la présidente démocrate de la Chambre des représentants, Nancy Pelosi, et les deux élus à la tête de l'enquête parlementaire: le démocrate Bennie Thompson et la républicaine Liz Cheney.

Mais celui qui était le plus proche conseiller de Donald Trump s'est finalement ravisé et a refusé de se présenter mercredi à une déposition, et ce, malgré une injonction à comparaître. La commission n'a "d'autre choix" que de recommander des poursuites contre Mark Meadows, avaient alors averti les élus la présidant.