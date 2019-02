Un fidèle de Trump proposé à la présidence de la Banque mondiale

Le processus de dépôt de candidatures s'ouvre jeudi. C'est le comité de direction de la BM, composé de 12 membres, qui tranchera d'ici la mi-avril. Depuis sa création en 1944, c'est toujours un Américain qui a dirigé la BM, les Européens obtenant le poste de directeur général du Fonds monétaire international (actuellement occupé par la Française Christine Lagarde). Mais les choses pourraient changer alors que de plus en plus de pays émergents contestent cet arrangement historique entre les Etats-Unis et l'Europe.

Un profil qui inquiète

Cet ancien conseiller économique de Donald Trump pendant la campagne de la présidentielle de 2016, a travaillé au sein des administrations Reagan et Bush. Il a également été l'économiste en chef de la banque d'investissements Bear Stearns and Co avant qu'elle ne fasse faillite en 2008. Ce qui pourrait coincer aux yeux de certains, à commencer par Pékin, c'est qu'il a appelé à plusieurs reprises la BM à cesser ses prêts à la Chine estimant que la deuxième économie de la planète n'avait plus besoin d'une telle aide.