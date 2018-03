Un hélicoptère se crashe dans l'East River à New York

Un hélicoptère a atterri dans la rivière à New York. Si le pilote a réussi à s'en sortir, les cinq passagers sont morts.

Un hélicoptère s'est abîmé dimanche à New York dans l'East River et ses cinq passagers sont morts dans l'accident, tandis que le pilote a réussi à s'en tirer, a rapporté la police.