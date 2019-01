Un mur en acier plutôt qu'en béton à la frontière mexicaine pour sortir du shutdown?

Le président américain a redit qu'il pourrait déclarer l'urgence nationale en fonction de ce qui se produira dans les tout prochains jours et a estimé qu'il ne pensait pas devoir revoir à la baisse les 5,6 milliards de dollars qu'il réclame pour sécuriser la frontière sud des Etats-Unis.

"Et s'il doit renoncer à un mur en béton et le remplacer par une barrière métallique pour que les démocrates puissent dire 'Regardez, il ne construit plus de mur', cela devrait nous aider à nous déplacer dans la bonne direction", poursuivait le secrétaire général par intérim de la Maison-Blanche.