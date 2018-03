Un pont s'effondre sur une autoroute à Miami

Huit voitures ont été prises au piège lors de l'effondrement du pont sur cette autoroute à six voies. Encore tremblante, Lynnell Collins a raconté qu'elle conduisait "quand tout ça est tombé". "Je suis sortie de ma voiture et avec d'autres on est parti en courant vers là-bas. On a commencé à aider des gens dont la voiture n'était qu'à moitié écrasée et ceux qui pouvaient être sauvés plus facilement".