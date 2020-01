Un premier cas du coronavirus chinois aux Etats-Unis

Un homme d'une trentaine d'années a été hospitalisé à Everett, près de Seattle, avec le nouveau coronavirus chinois. C'est ce qu'ont annoncé ce mardi les Centres de contrôle et de prévention des maladies (CDC), confirmant le premier cas aux Etats-Unis. Il s'agit du dernier pays touché après la Chine, le Japon, la Corée du Sud, la Thaïlande et Taïwan.

Les Etats-Unis ont mis en place vendredi des contrôles dans trois grands aéroports américains (New York JFK, San Francisco et Los Angeles), et vont étendre ces contrôles à Chicago et Atlanta cette semaine. Tous les passagers voyageant depuis Wuhan par des vols indirects seront dorénavant obligés d'arriver aux Etats-Unis par ces aéroports.