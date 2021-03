Un stimulus pour l’économie américaine, une victoire pour Joe Biden...

Parmi les points phares du texte: de nouveaux chèques pouvant aller jusqu’à 1.400 dollars adressés aux Américains – ceux-ci ne porteront pas la signature de Joe Biden, contrairement à celle de Donald Trump lors des envois précédents –, une déduction fiscale jusqu’à 3.000 dollars par enfant au lieu de 2.000 auparavant, ainsi que 300 dollars par semaine d’allocations de chômage supplémentaires jusqu’en septembre. Le plan débloque par ailleurs des fonds pour les villes et les États ainsi que pour les écoles afin de leur permettre de rouvrir en toute sécurité. Des moyens sont aussi consacrés aux tests Covid, au traçage des contacts et à la distribution des vaccins .

Les conservateurs estiment que le plan est excessif et bien trop dépensier, même s’il est soutenu par 70% des Américains et 41% des républicains.

C’est une victoire majeure pour Joe Biden après sept semaines de mandat, alors qu’ il jouit d’une cote de popularité de 53,7% , selon la moyenne de Real Clear Politics. Le président américain avait fait du passage de cette loi sa priorité numéro 1 afin de soulager l’économie américaine. Ce succès économique s’accompagne d’un vent d’optimisme aux États-Unis, alors que la campagne de vaccination accélère et que les nouveaux cas de Covid-19 et les décès sont en baisse.

Deux échecs

Joe Biden a toutefois essuyé deux échecs: d’abord, lui qui se vantait de tendre la main aux républicains n’a jamais réussi à obtenir une seule voix de l’opposition. Les conservateurs estiment en effet que le plan est excessif et bien trop dépensier , même s’il est soutenu par 70% des Américains et 41% des républicains, selon un sondage de l’institut Pew publié mercredi.

Si bien qu’au Sénat, où la majorité démocrate n’est que de 51 voix sur 100 en comptant celle de la vice-présidente Kamala Harris, il a fallu utiliser la procédure dite de "reconciliation" qui permet d’adopter un texte sans obtenir la majorité des deux tiers . La "reconciliation" ne fonctionne que pour des textes ayant trait au budget: pour la suite de son programme (immigration, infrastructures, etc.), Joe Biden aura donc beaucoup plus de mal à gouverner.

Risque d’inflation

D’autant plus que le texte profite en premier lieu aux plus démunis. La hausse de la déduction fiscale pour les couples avec enfants devrait, selon les analystes, permettre de sortir des millions d’enfants du seuil de pauvreté. Une analyse du Tax Policy Center estime que l’American Rescue Plan réduira les impôts fédéraux de 3.000 dollars en moyenne et augmentera les revenus après impôts de 3,8%. Ce sont les familles à faible ou modérés revenus (moins de 91.000 dollars par an) qui profiteront de 70% de ces cadeaux fiscaux. À titre de comparaison, la moitié des baisses d’impôts consenties par réforme fiscale de Donald Trump, passée en 2018, était allée aux 5% les plus riches (plus de 308.000 dollars de revenus).