Une fusillade dans un journal américain fait plusieurs morts

Une fusillade a éclaté jeudi dans la salle de rédaction du Capital Gazette , un journal de la ville d'Annapolis. L'attaque a fait plusieurs morts, selon des médias américains. On dénombre aussi plusieurs blessés, mais ce bilan n'a pas été confirmé de source officielle. Selon la chaîne CBS, citant deux sources anonymes, il y aurait quatre morts. Un officier de police local, Ryan Frashure a fait état de plusieurs blessés, mais a refusé d'en dire plus sur le bilan de cette fusillade. Il a simplement estimé qu'il ne s'agirait pas d'un bilan de "tuerie de masse".

Un suspect appréhendé

Un suspect a été arrêté et on ignore ses motivations. L'enquête ne s'oriente pas vers un acte terroriste et cette fusillade dans la rédaction du Capital Gazette est pour l'instant considérée comme un incident localisé, a dit un responsable des forces de l'ordre. La police fédérale (FBI) est sur place, a ajouté ce responsable, tandis que la police de New York a décidé de déployer des renforts autour des bâtiments abritant de grands médias à la suite de cette fusillade



La Maison Blanche a fait savoir de son côté que le président américain Donald Trump avait été informé de la situation à Annapolis, comme il est d'usage lors de grosses fusillades.



Les fusillades se sont multipliées aux Etats-Unis ces derniers mois, en particulier dans des lycées, suscitant un intense débat sur la dissémination des armes à feu dans le pays. Il est extrêmement rare que des fusillades de ce type se produisent dans des rédactions de journaux.