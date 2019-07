Une première baisse des taux depuis 2008 aux Etats-Unis?

La banque centrale américaine pourrait agir afin de contrer les risques d'inflation aux Etats-Unis et d'apporter en même temps du soutien aux économies internationales. Par la même occasion, elle risque de contribuer à l'explosion d'obligations à rendements négatifs dans le monde.

La banque centrale américaine annoncera, selon toute vraisemblance, une baisse de son taux directeur ce mercredi. La baisse, qui se monterait à 0,25%, serait la première depuis 2008 et devrait ainsi mettre un terme à une remontée des taux amorcée en décembre 2015 .

Le revirement de la politique monétaire américaine peut surprendre dans la mesure où l’économie américaine se porte plutôt bien. Même si elle a ralenti au début de l’année, sa croissance s’est affichée à 2,1% en rythme annuel au deuxième trimestre. Un taux qui reste plus qu’honorable. Depuis la précédente réunion de politique monétaire de la Fed, à la mi-juin, les données conjoncturelles sur les ventes au détail ou les créations d'emplois ont été supérieures aux attentes . Les commandes de biens durables, un bon indicateur des dépenses d'investissement des entreprises, ont aussi bondi en juin.

Pour conjurer les risques de déflation

En revanche, les ventes de logements ont plongé et le secteur manufacturier affiche des signes de faiblesse depuis des mois. Guerre commerciale oblige, les exportations reculent . Tous ces éléments, auxquels on ajoutera encore la faiblesse de l’inflation, devraient encourager les autorités monétaires américaines à relever son principal taux d’intérêt.

En soi, une faible inflation ne constitue pas un problème essentiel. Des prix qui restent stables ne sont pas en effet pour déplaire aux consommateurs. Mais pour les économistes sondés par l’AFP, des prix qui stagnent trop longtemps font naître le spectre de l’inflation et d’un ralentissement économique difficile à combattre. Les membres de la Fed aimeraient voir l’inflation se situer autour de 2% au lieu de 1,4% en juin , une cible qu’ils estiment saine pour l’économie.

Soutien à l’économie mondiale

La mort des obligations

En réduisant ses taux directeurs, la Fed contribuera à mettre un peu plus la pression sur les rendements obligataires dans le monde.

En plus d’une action sur son taux directeur, la Fed pourrait aussi interrompre de manière anticipée la réduction de la taille de son bilan de 3.800 milliards de dollars , accumulés à l'occasion de ses achats massifs d'actifs après la grande crise financière de 2007-2009. Cette réduction progressive, perçue comme un facteur de resserrement de la politique monétaire à la marge, est prévue en septembre.

La Fed contribuera de cette façon à mettre un peu plus la pression sur les rendements obligataires dans le monde. A ce jour, un montant de 13.000 milliards de dollars d’obligations "offrant " des rendements négatifs circule dans le monde. Pour Bob Michele, de chez JPMorgan A.M., on peut fort bien imaginer que les titres américains soient touchés par ce phénomène des rendements négatifs. "Ce pourrait-être alors la mort des marchés obligataires."